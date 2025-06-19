«أبوفادي» يحتاج إلى عملية تفتيت حصوات بـ 22 ألف درهم

يعاني (أبوفادي - فلسطيني - 52 عاماً) حصوات في المثانة والحالب، ويحتاج إلى عملية تفتيت بقيمة 22 ألف درهم، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في سداد المبلغ المطلوب من أجل إنهاء معاناته.

ويروي المريض قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أعاني حصوات المثانة والحالب منذ ثماني سنوات، ودخلت مستشفيات عدة في الدولة، وخضعت لعمليات جراحية من أجل إزالة وتفتيت الحصوات، نظراً إلى استمرار تكون الحصى في جسمي بشكل دائم، وفي بداية الأمر كنت أعالج بالأدوية، أما الآن فأصبح الأمر يتطلب جراحة عاجلة مرة أخرى بسبب زيادة الحصوات».

وأضاف: «منذ فترة شعرت بألم كبير في المثانة، وذهبت إلى أحد المستشفيات في عجمان، وأجريت بعض الفحوص والأشعة التي أظهرت وجود عدد كبير من الحصوات في المثانة والحالب، وأكد الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة بمبلغ 22 ألف درهم، يتضمن كُلفة العلاج والإقامة في المستشفى».

وأكد أنه يمر بظروف مادية صعبة أعجزته عن تدبير المبلغ المطلوب للعلاج، مشيراً إلى طلبه المساعدة من الجمعيات الخيرية، إلا أنه لم يتلق أي رد حتى الآن، لكن حالته الصحية لا تسمح بالانتظار أكثر من ذلك، حيث أنه يعاني ألماً شديداً، ويعيش على المسكنات.

وأوضح أن لديه أسرة مكونة من خمسة أبناء، وأنه أصبح عاطلاً عن العمل منذ خمس سنوات بسبب إغلاق المؤسسة التي كان يعمل بها، وطوال هذه الفترة لم يوفق في الحصول على فرصة عمل جديدة.

وأشار إلى أن ابنه الكبير هو المعيل الوحيد للأسرة، ويعمل في جهة خاصة براتب 6000 درهم، يذهب معظمه لمصروفات الحياة ومتطلباتها، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تكاليف علاجه.

المريض:

• أسرتي مكونة من 5 أبناء، وابني الكبير هو المعيل الوحيد لنا، ويعمل براتب 6000 درهم، يذهب معظمه لمصروفات الحياة ومتطلباتها.