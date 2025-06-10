«أم فادي» تعاني التهاب الكبد الوبائي.. وتحتاج إلى أدوية بـ 31 ألف درهم

تعاني (أم فادي - 52 عاماً) التهاب الكبد الوبائي من نوع (B)، كما تعاني مشكلات صحية في القلب والعظام، وقد خضعت لعملية زراعة كُلية، أخيراً، بعد إصابتها بفشل كُلوي.

وتحتاج المريضة حالياً إلى أدوية بقيمة 31 ألف درهم لمدة عام، لأن بطاقة التأمين الصحي لا تغطي كُلفة أدوية التهاب الكبد الوبائي.

وناشدت (أم فادي) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على شراء الأدوية حتى لا تسوء حالتها الصحية أكثر.

وقالت المريضة لـ«الإمارات اليوم»: «أعيش في الدولة منذ سنوات طويلة، وأنجبت أبنائي هنا، وقبل سنوات كنت أعاني الفشل الكلوي، وترددت على المستشفيات لإجراء جلسات غسيل كلوي، لكن للأسف بعد رحلة علاجية طويلة قرر الأطباء أنني بحاجة ماسة إلى زراعة كُلية، وبالفعل أجريت العملية بنجاح، وأصبحت أعيش على الأدوية».

وأضافت: «بعد مدة أصبت بأمراض في القلب والعظام، وأعالج بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، ولكن أخيراً فوجئت بأنني مصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي من نوع (B) وفقاً لما أكدته نتائج الفحوص والتحاليل الطبية التي أجريتها في المستشفى، وقال الأطباء إنني أحتاج إلى علاج بقيمة 31 ألف درهم لمدة عام، لكن هذا المبلغ يفوق إمكانات أسرتي المالية المتواضعة».

وتابعت: «لديَّ بطاقة تأمين صحي لكنها لا تغطي كُلفة أدوية التهاب الكبد الوبائي، نظراً إلى محدودية قيمة التغطية، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف الصحية التي أمر بها».

وأوضحت: «زوجي هو المعيل الوحيد للأسرة، ويعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص في أبوظبي براتب 6500 درهم، يسدد 2800 درهم إيجار السكن الذي نقطنه، ويذهب المتبقي لمصروفات الحياة ومتطلباتها».

وأشارت إلى محاولة الحصول على مساعدة من الجمعيات الخيرية إلا أنها لم توفق، ولذلك تناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدتها على توفير المبلغ المطلوب حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

الكبد الوبائي «B»

يعد التهاب الكبد الوبائي B عدوى فيروسية تصيب الكبد، ويمكن أن تكون حادة أو مزمنة، وينتقل الفيروس من خلال ملامسة الدم، أو سوائل الجسم الأخرى، مثل الاتصال الجنسي، أو مشاركة الإبر، أو التعرض للدم عن طريق الخطأ، وقد تكون أعراضه خفيفة ولا تظهر على المريض، وفي بعض الحالات قد تظهر أعراض مثل: الحمى، والتعب، والغثيان، والقيء، وفقدان الشهية، وآلام في البطن، ويرقان (اصفرار الجلد والعينين)، وقد يكون التهاباً مزمناً، ما يؤدي إلى تلف الكبد وتليفه.

ولا يوجد علاج شافٍ لهذا المرض، لكن هناك أدوية يمكنها تثبيط الفيروس وتقليل خطر المضاعفات، ويمكن أن يتضمن العلاج أدوية مضادة للفيروسات وأدوية لتعديل المناعة، وأما بالنسبة للوقاية فيتوافر لقاح آمن وفعال، ويجب أن يحصل الأطفال على اللقاح بعد الولادة مباشرةً، ويجب على البالغين الذين لم يتلقوا اللقاح التحدث مع طبيبهم حول التطعيم، وتجنب الاتصال الجنسي غير الآمن ومشاركة الإبر أو الأدوات الشخصية، والتعرض عن طريق الخطأ للدم الملوث.

المريضة:

• زوجي المعيل الوحيد للأسرة، وراتبه 6500 درهم، يدفع 2800 لإيجار المسكن، والمتبقي يذهب لمصروفات الحياة.