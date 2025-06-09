«أبوأحمد» يحتاج إلى 19 ألف درهم لتجديد التأمين الصحي

يهدد مرض «نقص الصفائح الدموية» حياة المريض (أبوأحمد - 60 عاماً). ووفقاً لمستشفى توام، فهو يحتاج إلى 19 ألف درهم، لتجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى يتمكن من متابعة حالته بانتظام.

وناشد المريض أهل الخير مساعدته على سداد كُلفة البطاقة، بسبب وضعه المالي السيئ، لافتاً إلى أنه غادر عمله قبل عامين تقريباً، ولم يتمكن من العثور على فرصة عمل جديدة.

ويروي المريض لـ«الإمارات اليوم»، أنه عمل في إحدى المؤسسات براتب 14 ألف درهم شهرياً، وخلال سنوات عمله استطاع متابعة حالته الصحية التي يمر بها، وتوفير الأدوية وسداد كُلفة علاجه من مرض نقص الصفائح الدموية الذي أُصيب به قبل أكثر من 20 عاماً.

وقال إنه حرص خلال الأعوام الماضية على أخذ العلاج في المواعيد المحددة، لكن إدارة المؤسسة التي كان يعمل فيها قررت عام 2023 إنهاء خدماته.

ونتيجة لتوقفه عن العمل، لم يتمكن من تجديد بطاقة التأمين الصحي، وشراء الأدوية والصفائح الدموية التي يحتاج إليها، ما أثر سلباً في حالته الصحية.

وقال إنه يعتمد حالياً على المساعدات التي يحصل عليها من الأهل والأقارب، حتى يتمكن من شراء جزء من الأدوية.

لكن، في فبراير الماضي، بدأت تظهر عليه أعراض، مثل نزيف في اللثة والأسنان والأنف وأثناء البول والبراز، فضلاً عن ظهور بقع زرقاء داكنة اللون على الجلد، والشعور بالإرهاق الشديد.

وأضاف أنه توجه إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام، بعد تردي وضعه الصحي، وخضع لفحوص وتحاليل مخبرية عدة، ومكث في المستشفى لمدة 10 أيام تلقى خلالها العلاج والرعاية، وقد أوصاه الطبيب الذي تابع حالته الصحية بتناول الأدوية في مواعيدها المحددة، والمواظبة على مراجعة المستشفى لمراقبة حالته.

وقال: «المشكلة أنني لا أعرف كيف يمكنني تدبير كُلفة تجديد بطاقة الضمان الصحي، حتى أتمكن من تلقي العلاج والاطمئنان على وضعي»، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مدّ يد العون له، ومساعدته على تجاوز محنته المرضية قبل أن يزداد وضعه الصحي سوءاً.

ويفيد تقرير طبي صادر من مستشفى توام، بأن المريض يعاني مرض نقص الصفائح الدموية، وأنه يحتاج إلى متابعة حالته الصحية دورياً، حتى لا تتعرض حياته للخطر، مضيفاً أن كُلفة تجديد بطاقة الضمان الصحي تبلغ 19 ألف درهم.

نقص صفائح الدم

هو حالة ينخفض فيها عدد الصفائح الدموية في الدم عن المعدل الطبيعي، أما صفائح الدموية فهي خلايا دموية صغيرة تساعد في تجلط الدم، أي وقف النزيف عند حدوث إصابة.