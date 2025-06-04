«أبوفهد» يعاني أمراضاً مزمنة.. ويحتاج إلى أدوية وحقن أنسولين بـ 32.6 ألف درهم

يعاني (أبوفهد - 52 عاماً) أمراضاً مزمنة تتمثّل في ارتفاع حاد في ضغط الدم، والسكري والكوليسترول، ومشكلات في العين اليمنى، وخضع لعملية جراحية لتركيب خمس دعامات قلبية، إضافة إلى بتر إصبع من الرجل اليمنى بسبب «غرغرينا»، وازدادت حالته سوءاً بعد توقفه عن العلاج بسبب ظروفه المالية الصعبة، ما أدى إلى بعض المضاعفات التي تهدد حياته بالخطر، ويحتاج إلى حقن أنسولين وأدوية بقيمة 32 ألفاً و653 درهماً، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته.

ويروي (أبوفهد) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «كنت أعمل سائق شاحنة براتب 3000 درهم، وكانت زوجتي تساعدني في دخل الأسرة بإعداد أطباق متنوعة من الحلويات وبيعها إلى الأصدقاء والجيران، وكانت أمور حياتنا مستقرة للغاية ولم نُعانِ أي عقبات».

وأضاف: «في أغسطس 2022، أثناء قضاء إجازتي السنوية مع عائلتي، بدأت أشعر بآلام وضغط في الصدر وضيق في التنفس، وخفقان في القلب ودوار، ونُقلت بسيارة إسعاف إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأجريت العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، التي أثبتت إصابتي بارتفاع حاد في ضغط الدم والسكري، وأكد الطبيب ضرورة إجراء عملية قسطرة قلبية لتركيب خمس دعامات لتحسين تدفق الدم».

وتابع: «مكثت في المستشفى 10 أيام لتلقي الرعاية الصحية، وعندما تحسنت حالتي أخبرني الطبيب بضرورة الانتظام في تناول الأدوية في مواعيدها المحددة، والالتزام بالبرنامج العلاجي لمدة ستة أشهر، متضمناً إجراء الفحوص الدورية اللازمة».

واستطرد: «في مايو من العام الماضي، تم إيقافي عن العمل بسبب حالتي الصحية، ولعدم قدرتي على العمل لساعات طويلة في شركة النقليات التي أعمل فيها، وأصبحت غير قادر على توفير تكاليف الأدوية والعقاقير الطبية التي أحتاج إليها خلال العام الجاري، والتي بلغت 32 ألفاً و653 درهماً».

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة علاجه، في ظل وضعه الصحي المتردي.

المريض:

• أُوقفتُ عن العمل بسبب حالتي الصحية، ولعدم قدرتي على العمل لساعات طويلة، وأصبحت غير قادر على توفير تكاليف الأدوية والعقاقير الطبية التي أحتاج إليها.