«أمل» تحتاج إلى 240 ألف درهم لإجراء «جراحة عاجلة»

تعاني المريضة (أمل - سورية - 61 عاماً) سرطان الجلد من نوع «ميلانوما» وهو نوع شرس وسريع الانتشار، وفقاً لمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ونظراً إلى وضعها الصحي المتردي، تحتاج (أمل) إلى علاج عاجل يتضمن إجراء عملية جراحية، وسبع جلسات علاج إشعاعي، إلا أنها لا تستطيع تأمين كُلفة علاجها، البالغة 240 ألف درهم.

وناشدت المريضة المحسنين من أهل الخير مدّ يد العون لها في أسرع وقت ممكن، لمساعدتها على سداد كُلفة علاجها، وإنقاذها من المرض.

وتروي (أمل) لـ«الإمارات اليوم» أنها عانت أخيراً ظهور بثرة في الأذن، فتوجهت إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لمعالجتها، فطلب منها الطبيب أخذ خزعة، وبعد ظهور نتائج التحاليل الطبية، تبين أنها مصابة بسرطان شرس وسريع الانتشار، وأكد لها طبيبها ضرورة العمل على تدارك المرض في أسرع وقت ممكن.

وتابعت أنه أجرى لها عملية جراحية لاستئصال الأذن، ثم أجريت لها فحوص وتحاليل طبية، كشفت نتائجها عن انتشار المرض في الجلد، وأنه قريب حالياً من الغدد اللمفاوية، ما يمثّل خطراً كبيراً عليها.

وأكدت أنها وأفراد أسرتها يعانون نفسياً، بسبب تخوفهم الكبير من المرض.

وشرحت أن الطبيب وضع لها خطة وبرامج علاجية، وأكد لها ضرورة تنفيذها في أسرع وقت ممكن، لمنع مرضها من مواصلة الانتشار، وتضمنت الخطة إجراء عملية جراحية عاجلة، وسبع جلسات إشعاعية بعد العملية مباشرة، لافتة إلى أن الكُلفة الباهظة تحول بينها وبين تلقيها العلاج، إذ تبلغ قيمتها 183 ألف درهم، فيما تبلغ كُلفة الجلسات الإشعاعية 57 ألف درهم، بمبلغ إجمالي يصل إلى 240 ألف درهم.

وقالت: «المبلغ المطلوب يفوق إمكانات أسرتي المالية المتواضعة، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها».

وأشارت إلى تخوفها الشديد من التأخر في تلقي العلاج، في ظل شراسة مرضها، وخطورته.

وأضافت: «طلبت المساعدة من جمعيات ومؤسسات خيرية، لكني لم أتلقَ ردّاً، كما حاول أفراد أسرتي اقتراض المبلغ من الأصدقاء والأقارب، لكن إمكاناتهم المالية المحدودة لم تسمح لهم بتقديم شيء».

وشرحت أن ابنها هو المعيل الوحيد لأفراد الأسرة، وهو يعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص براتب 7000 درهم، يسدد منه إيجار المسكن (35 ألف درهم) سنوياً.

وناشدت المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على تأمين كُلفة علاجها، لإنقاذها من المرض.

«الميلانوما»

سرطان الميلانوما نوع خطر من سرطان الجلد، يبدأ في الخلايا الصبغية (الميلانوسيتات).

ويُعدّ أخطر أنواع سرطان الجلد، وقد ينتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من الجسم إذا لم يُكتشف ويعالج مبكراً.

وقد تصيب الأورام الميلانينية أي مكان في الجسم، لكن يحدث أغلبها في أجزاء الجسم المعرضة لأشعة الشمس.

وتظهر أعراض سرطان الجلد على الساقين لدى النساء، وعلى الظهر لدى الرجال من أصحاب البشرة البيضاء، والأغلب ظهورها في باطن القدم أو راحة اليد أو تحت الأظافر أو في الأغشية المخاطية لدى أصحاب البشرة الداكنة.