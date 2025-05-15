«أبوجاسم» يعجز عن سداد 28.5 ألف درهم متأخرات دراسية لأبنائه

يعجز (أبوجاسم - يمني) عن سداد 28 ألفاً و514 درهماً قيمة متأخرات دراسية لأبنائه الأربعة (جاسم) و(سلطان) و(نورة) و(نوف)، للفصل الدراسي الأخير للعام 2024-2025، بسبب مروره بظروف مالية صعبة، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدته في توفير المبلغ المطلوب، لمساعدة أبنائه على استكمال مشوارهم التعليمي.

وقال (أبوجاسم) لـ«الإمارات اليوم» إنه كان يعمل براتب 6000 درهم، وظلت أموره المادية مستقرة إلى حد كبير على مدار 15 عاماً حتى تعرضت الشركة التي كان يعمل بها لخسارة كبيرة خلال عام 2020 انتهت بإغلاقها، وتسريح كل العاملين بها.

وأضاف: «خلال الأعوام الماضية استطعت توفير احتياجات أفراد أسرتي الأساسية من مسكن ومأكل وتعليم من خلال مبلغ بسيط ادخرته على مدار سنوات عملي، وفي الوقت نفسه كنت أبحث عن فرصة عمل أخرى حتى استطعت، خلال أبريل الماضي، العمل في القطاع الخاص براتب 4000 درهم».

وأشار إلى أن هذا الراتب يكفيه لإيجار المسكن وسداد بعض الديون، فضلاً عن المصروفات اليومية، إلا أنه لم يمكّنه من دفع متأخرات دراسية لأبنائه بقيمة 28 ألفاً و514 درهماً، للفصل الدراسي الأخير للعام الجاري 2024-2025.

وتابع: «في أبريل الماضي، أرسلت إدارة المدرسة رسالة عبر البريد الإلكتروني طالبتني فيها بسداد المتأخرات الدراسية بالكامل من أجل السماح لأبنائي بمواصلة مشوارهم الدراسي ودخول الاختبارات النهائية، إلا أنني أقف عاجزاً عن تدبير المبلغ المطلوب، والإجابة عن استفسارات أبنائي حول إمكانية حل الأمر».

وناشد (أبوجاسم) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير مبلغ المتأخرات الدراسية حتى لا يخسر أبناؤه الأربعة عاماً دراسياً كاملاً، بسبب أمور لا دخل لهم فيها.

الأب:

. أعمل في قطاع خاص براتب 4000 درهم، أدفع منه إيجار السكن، وأسدد ديوني، لكني لا أستطيع دفع المتأخرات الدراسية لأبنائي الأربعة.