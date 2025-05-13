«إسلامية دبي» تطلق «مواسم الخير»    

أطلق مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، باقة «مواسم الخير» في موسمها الثاني، وتستهدف السيدات من مختلف الأعمار عبر سلسلة محاضرات نوعية تتمحور حول فضائل الأشهر الحرم وأيام ذي الحجة المباركة، ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز الثقافة الإسلامية وترسيخ القيم الدينية في المجتمع.

وتنطلق فعاليات السلسلة، غداً، من خلال ندوة افتتاحية بعنوان «البيت العتيق» تقدمها نخبة من معلمات المركز حيث تصطحب المشارِكات في رحلة معرفية عبر الزمان والمكان، وتستعرض سيرة البيت الحرام وأسرار تعظيمه، بمقر المركز في أم الشيف من 10 صباحاً حتى 12 ظهراً.

وتتواصل المحاضرات افتراضياً عبر مجموعة من اللقاءات التوعوية، حيث تُقدَّم عواطف الشحي محاضرة، بتاريخ 27 مايو الجاري، تليها محاضرة من تقديم خديجة نصيب بتاريخ 29 مايو، ثم محاضرة من تقديم الدكتورة زهرة الجابري بتاريخ الثاني من يونيو المقبل، وتُختتم السلسلة بمحاضرة «يوم عرفة» من تقديم حصة عبدالله بتاريخ الرابع من يونيو 2025.

وتأتي هذه السلسلة استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من «مواسم الخير»، وتعبيراً عن التزام الدائرة بتقديم برامج دينية ومعرفية متكاملة تراعي احتياجات المرأة، وتُسهم في تمكينها فكرياً بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز حضور المرأة في مجالات التنمية المجتمعية. يُذكر أن جميع المحاضرات متاحة مجاناً عبر روابط إلكترونية، وقد دعت الدائرة السيدات إلى اغتنام هذه الفرصة القيمة للاستزادة من العلم الشرعي في أيام الخير والبركة.