برنامج توعوي عن موسم الحج بـ 9 لغات

أطلقت إسلامية دبي برنامجاً توعوياً بمناسبة اقتراب موسم الحج، بمساجد الإمارة، خلال الفترة من مايو الجاري إلى مطلع يونيو المقبل، ويتضمن دورة علمية بعنوان «فقه الحج»، في مسجد محمد حسن الشيخ بمنطقة الطوار، من 16 إلى 18 مايو 2025، تتناول موضوعات فقهية تتعلق بمناسك الحج، من أبرزها شرح حديث جابر في صفة حجة النبي، وشرح كتاب الحج من «أخصر المختصرات»، ويشمل البرنامج أكثر من 40 محاضرة نوعية، متعددة اللغات تستهدف الجاليات المختلفة، منها الأوردية، والفرنسية، والروسية، والأوزبكية، والبشتونية، والماليالامية، والإنجليزية، والأمهرية، والهندية.