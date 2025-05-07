تكريم «دبي لرعاية النساء والأطفال» عن العلاج بـ «الحيوانات الأليفة»

كرّمت المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات «تمكين»، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بعد فوزها بجائزة «كفى» التقديرية لأفضل مبادرة لمناهضة العنف ضد المرأة في الوطن العربي، عن مبادرتها الرائدة «العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة»، التي تُعد من المبادرات النوعية وغير التقليدية على مستوى المنطقة، في مجال التمكين النفسي والدعم العاطفي والعلاج المتكامل للنساء والأطفال من ضحايا العنف والإساءة، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العربي الـ53 الذي عُقد تحت عنوان «الإيجابية بوابة التعافي المستدام من الإدمان» في دولة الكويت.

وأشادت «تمكين» بالدور الريادي لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وأكدت تقديرها العميق لجهودها في حماية حقوق المرأة، وتعزيز كرامتها وسلامتها، من خلال تبنّي برامج ومشاريع مبتكرة تستجيب لاحتياجات الفئات المستهدفة، وتسهم بفعالية في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة الحماية والتمكين.

وأكدت المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، شيخة سعيد المنصوري، أن المؤسسة لم تكن يوماً مجرد جهة خدمية، بل كانت ولاتزال حضناً دافئاً وملاذًا آمناً لكل امرأة وطفل واجه العنف أو الإهمال أو الألم، وقالت: «مبادرة العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة فتحت أبواب الشفاء بأسلوب إنساني تفاعلي، يعيد إلى الضحايا الثقة بأنفسهم وبالعالم من حولهم».

وقالت مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة، الدكتورة غنيمة البحري، التي تسلّمت الجائزة: «مبادرة العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة هي ثمرة رؤية طموحة لفريق مؤمن بأن التعافي يجب ألا يكون تقليدياً، بل إن التفاعل الحسي، والارتباط العاطفي مع كائن حي، قد يكون لهما أثر عميق في الشفاء».