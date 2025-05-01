«أبومحمود» يعاني سرطان العظام.. ويحتاج إلى أدوية بـ 22 ألف درهم

يعاني المريض (أبومحمود - سوداني - 68 عاماً) سرطان العظام منذ أكثر من 10 سنوات، وخضع لعملية لاستئصال الورم، وأنهى مشوار العلاج الكيماوي، إلا أنه يحتاج إلى علاج دوائي من نوع خاص بكُلفة 22 ألف درهم لمدة عام، ولا يمتلك تأميناً صحياً يوفر له الأدوية اللازمة، ما يهدد حياته بالخطر، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدته في توفير المبلغ المطلوب للعلاج.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن حياة المريض معرّضة للخطر في حال تأخره عن أخذ العلاج.

وتفصيلاً، قال المريض (أبومحمود) لـ«الإمارات اليوم»: «منذ أكثر من 10 سنوات بدأت أعراض سرطان العظام، فكنت أشعر بألم في عظام القدم اليسرى، وبدأت بعدها تتورم، فذهبت إلى عيادة خاصة، وأجريت بعض الفحوص التي أظهرت وجود نقص في كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية، ونصحني الطبيب بالذهاب إلى مستشفى حكومي».

وأضاف: «ذهبنا إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم تحويلي إلى قسم الأورام في المستشفى، وتم أخذ خزعة من الورم لإجراء الفحوص اللازمة، ومكثت لمدة أسبوع أتلقى الرعاية الطبية في وحدة العناية الخاصة».

وتابع: «بيّنت نتيجة الخزعة إصابتي بسرطان العظام، وأجريت على الفور عملية لاستئصال الورم، وبدأت في العلاج الكيماوي وانتهيت منه، وكان التأمين الصحي يغطي تكاليف العلاج في البداية».

وقال: «مازلت إلى الآن أتلقى العلاج الدوائي المطلوب، إلا أن إمكاناتي المادية لا تسمح بتوفير كُلفة الأدوية المقدرة بـ22 ألف درهم لمدة عام، فضلاً عن انتهاء الضمان الصحي».

وأشار إلى شعوره باليأس والضعف في ظل عجزه عن تدبير تكاليف علاجه، وهو ما حذره منه الطبيب بأن سوء الحالة النفسية قد يؤثر في صحته ويسبب له انتكاسة مرة أخرى، وأكد أنه أصبح عاطلاً عن العمل لكبر سنه ومرضه، ولفت إلى أن أحد أبنائه هو المعيل له، ويعمل بائعاً بمحل تجاري في أبوظبي براتب 2500 درهم، كما أنه مسؤول عن كل أفراد الأسرة، خصوصاً والدته المريضة، وأوضح الأب أن راتب ابنه لا يكاد يلبي متطلبات الحياة، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير تكاليف العلاج.

المريض:

. ابني المعيل الوحيد للأسرة، ويعمل براتب 2500 درهم، كما أنه مسؤول عن رعاية أمه المريضة.