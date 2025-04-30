«أبــورامــي» يحتاج إلى أدوية قلب وسكري بـ 24.7 ألف درهم

يعاني (أبورامي - فلسطيني - 71 عاماً) سرطاناً في الرئتين، ويخضع لجلسات علاج كيماوي وإشعاعي، كما أصيب بضيق في الشرايين التاجية، وأجريت له عمليات جراحية لتركيب ثلاث دعامات في القلب، ويحتاج إلى أدوية قلب وسكري وضغط بقيمة 24 ألفاً و722 درهماً، لمدة عام، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بأن تأخر المريض في تلقي العلاج اللازم يعرّض حياته للخطر.

ويروي (أبورامي) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «في عام 2022، أثناء جلوسي في المنزل مع أفراد العائلة المكونة من أربعة أبناء وزوجة، بدأت أشعر بآلام حادة وضيق في الصدر، وخفقان القلب، وضيق في التنفس، ورؤية ضبابية، وعدم توازن، ونُقلت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة تأكدت إصابتي بسرطان الرئتين، ومكثت في المستشفى ثلاثة أيام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وبعدها بدأت مشوار العلاج بالأدوية وجلسات الكيماوي والإشعاعي، ويغطي التأمين الصحي كُلفة هذا العلاج».

وأضاف: «سبق ذلك إصابتي بضيق في الشرايين المغذية للقلب (الشرايين التاجية)، في عام 2004، وأجريت ثلاث عمليات قسطرة، تم خلالها تركيب ثلاث دعامات قلبية بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي».

وأشار إلى أن حالته تدهورت كثيراً، منذ مارس الماضي، بعد توقفه عن أخذ أدوية القلب والسكري بشكل منتظم، التي لا يشملها التأمين الصحي، ولفت إلى نفاد جميع الأموال التي ادخرها خلال سنوات عمله لأكثر من 35 عاماً، ما جعله يعيش في حالة من القلق والخوف من تدهور حالته نتيجة التوقف عن أخذ الأدوية اللازمة، وأوضح أنه لا يستطيع توفير ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف العلاج، المقدرة بـ24 ألفاً و722 درهماً، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير المبلغ المطلوب للعلاج حتى لا تتعرض حياته للخطر.

المريض:

. نفدت أموالي التي ادخرتها على مدار 35 عاماً، وأعيش حالة قلق وخوف من تدهور حالتي، بعد التوقف عن أخذ الأدوية.