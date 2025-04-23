«إسلامية دبي» تطلق دورة لتصحيح تلاوة القرآن   

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، إطلاق دورة تصحيح تلاوة القرآن الكريم للعام الدراسي 2024-2025، في مركز ند الشبا للنساء - ند الشبا 1، مخصصة للسيدات فقط، ضمن برامجها الهادفة إلى تعزيز الارتباط بكتاب الله، ونشر الثقافة الإسلامية في المجتمع.

وأوضحت الدائرة أن الدورة تنطلق 29 أبريل 2025، وتُقام حضورياً كل يوم ثلاثاء من 10 صباحاً إلى 12 ظهراً، تحت إشراف المتخصصة في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، إيمان علي غندور، بهدف تمكين المشاركات من التلاوة الصحيحة والتدبر في آيات الله، ضمن بيئة تعليمية آمنة ومُحفّزة.

ودعت الدائرة الراغبات في التسجيل إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو متابعة قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستكمال إجراءات التسجيل، والانضمام إلى الدورة.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لدور الدائرة الريادي في ترسيخ قيم الإسلام، وتعزيز الوعي الديني، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك، متمسك بهويته الإسلامية والوطنية.