«هبة في محلها» توزع 85 طناً من الهدايا خلال رمضان

نجحت مبادرة «هبة في محلها»، التي أطلقتها مجموعة «دبي القابضة»، بنسختها الثانية لهذا العام، في الوصول إلى أكثر من 16 ألف مستفيد من الفئات الأقل حظاً خلال شهر رمضان المبارك.

وقد أسهمت المبادرة الخيرية التي تم تنظيمها بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع وشركة «دي إتش إل جلوبال فورواردينج»، في جمع أكثر من 315 ألف منتج وسلعة جديدة وتحويلها إلى هدايا للتبرع للمقيمين في دبي من ذوي الدخل المحدود، ونجحت المبادرة في مضاعفة كمية المنتجات والسلع المتبرّع بها، مقارنةً بالنسخة الأولى.

وتضمّ الهدايا، التي تخطّت قيمتها المالية التقديرية 14 مليون درهم، الملابس ومنتجات العناية الشخصية، والإكسسوارات والأدوات المنزلية والألعاب، علماً بأنها نجحت في الوصول إلى أكثر من 16 ألف مستفيد بمن فيهم سائقو سيارات أجرة والطلاب والعمّال في دبي.

وقد نظمت «دبي القابضة» 22 فعالية ضمن 11 موقعاً لتوزيع الهدايا، منها المدرسة الأهلية الخيرية ومؤسسة تاكسي دبي وهيئة تنمية المجتمع.

وتجمع مبادرة «هبة في محلّها» بين روح العطاء واستراتيجية «دبي القابضة» للاستدامة لتعزيز الممارسات المسؤولة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، عبر تحويل المنتجات والسلع الجديدة على مستوى شركات «دبي القابضة» وشركائها إلى هدايا تعود بالفائدة على المحتاجين، وقد نجحت في إعادة توجيه أكثر من 85 طناً من المستلزمات بعيداً عن المطامر والمكبّات.

وتُعدّ المبادرة من أبرز المبادرات التي يجري تنفيذها في إطار استراتيجية «دبي القابضة» للأعمال الخيرية، علماً أنها تدعم مستهدفات الدولة تزامناً مع «عام المجتمع».