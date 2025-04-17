4100 برنامج في «إسلامية دبي» خلال 3 أشهر

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تنفيذ أكثر من 4100 برنامج معرفي، خلال الربع الأول من العام الجاري، عبر مراكزها المجتمعية في مركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز ند الشبا للنساء.

وأظهرت الإحصاءات أن الدروس والدورات العلمية والبرامج المعرفية، التي تم تنظيمها خلال هذه الفترة، تنوعت بين محاضرات وورش عمل، ودروس متخصصة في مجالات العلوم الشرعية والقرآنية.

وتجاوز عدد المستفيدين منها 8950 مستفيداً من مختلف الفئات، فيما تجاوز عدد الدارسات المنتظمات في رياض القرآن والدورات التعليمية 4330 دارسة، في تأكيد على الحضور الفاعل للمرأة ضمن منظومة التعليم الديني التي توفرها الدائرة.

وأكدت مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، شيخة سلطان المري، حرص الدائرة على المضي قدماً في دعم الحراك المعرفي من خلال مبادرات نوعية تسهم في ترسيخ مفاهيم الاعتدال والتسامح، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة تلبي تطلعات المجتمع، وتواكب احتياجاته المتنوعة.