«أم معاذ» تحتاج إلى 21 ألف درهم لتشخيص ورم في البنكرياس

تعاني (أم معاذ - سودانية - 63 عاماً) تورماً في البنكرياس، وتحتاج إلى إجراء فحوص دقيقة وعاجلة، واستشارات طبية وأخذ خزعة من الورم لتحديد نوعه، بكُلفة 21 ألف درهم، لتبدأ بعدها تلقي العلاج اللازم من أجل السيطرة على حالتها الصحية قبل فوات الأوان.

وتروي ابنة المريضة (أم معاذ) قصة معاناة والدتها لـ«الإمارات اليوم» قائلة: «في فبراير الماضي، بدأت والدتي تشعر بآلام مستمرة في الجزء العلوي من البطن، وأخذت تمتد إلى الظهر، إضافة إلى انتفاخ في البطن وعسر الهضم، وإرهاق وتعب مستمرين، وارتفاع مستوى السكر بالدم بشكل مفاجئ، ما استدعى نقلها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي».

وأضافت: «أُجريت لها فحوص وتحاليل طبية وأشعة رنين مغناطيسي، وبيّنت النتائج ارتفاع أنزيمات الكبد ووجود ورم في البنكرياس، ونصحنا الطبيب بمراجعة العيادات الصباحية والقسم المختص في الجهاز الهضمي والأورام للتأكد من حالتها الصحية وتحديد نوع الورم بشكل أكثر دقة».

وتابعت: «نظراً إلى عدم وجود تأمين صحي لوالدتي، لم تستطع البقاء في المستشفى، كما أن الوضع المادي للأسرة متدنٍ جداً، ولا يسمح لنا بتوفير ولو جزءاً بسيطاً من كُلفة العلاج، فقررنا الاكتفاء بأخذ الأدوية والعقاقير المسكنة للألم»، واستطردت: «فوجئنا بعد مرور ثلاثة أيام بأن الأعراض بدأت تظهر مجدداً، لكنها أكثر حدة، وأصبحت المسكنات لا تجدي نفعاً، فذهبنا إلى المستشفى، وبعد المعاينة طلب الطبيب مرة أخرى سرعة تشخيص الورم بكُلفة 21 ألف درهم، نظراً إلى حاجتها إلى البدء فوراً في تلقي العلاج اللازم».

وقالت: «أشعر بالحزن الشديد كلما رأيت والدتي تتألم والدموع تملأ عينيها من شدة الألم، وليس بمقدورنا التخفيف عنها».

وأشارت إلى أن أخاها (معاذ) هو المعيل الوحيد لأفراد الأسرة المكونة من خمسة أشخاص، ويعمل في القطاع الخاص براتب 4000 درهم، يسدد منه إيجار المسكن، والباقي لمصروفات الحياة ومتطلباتها المعيشية اليومية، ولفتت إلى محاولتهم تقديم أوراق والدتها لأكثر من جمعية خيرية، إلا أنهم مازالوا ينتظرون الرد، وتناشد أهل الخير مدّ يد العون لهم ومساعدتهم في تدبير كُلفة الفحوص اللازمة لوالدتها حتى لا تزداد حالتها سوءاً.

ابنة المريضة:

• أخي المعيل الوحيد للأسرة المكونة من 5 أشخاص، ويعمل في القطاع الخاص براتب 4000 درهم.