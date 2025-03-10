«أم زهرة» تعاني أمراضاً مزمنة وتحتاج إلى علاج بـ 43.9 ألف درهم

تعاني المريضة (أم زهرة - 70 عاماً) مشكلات صحية عديدة، منها ارتفاع في الضغط والكوليسترول والسكري واضطرابات في القلب والديسك منذ سنوات عدة، وتضاعفت هذه المشكلات لديها، وتحتاج إلى 43 ألفاً و900 درهم، للعلاج والمتابعات الطبية وفق مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، فيما تعاني الأسرة ظروفاً مالية صعبة تجعلها عاجزة عن تدبير مبلغ العلاج.

وتروي ابنة المريضة قصة معاناة والدتها قائلة: «كانت والدتي منذ سنوات عدة تعاني ألماً مستمراً في الصدر، وتشعر بالتعب عند أداء أي عمل في المنزل، وقد نقلها أخي إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط في أبوظبي، وأجرت فحوصاً وأشعة كشفت عن وجود قصور في عمل عضلة القلب، وأجرت عملية قسطرة، واستمرت في تناول الأدوية، إلى أن تعرضت مرة أخرى لأزمة صحية استلزمت إسعافها إلى المستشفى، حيث كشفت الفحوص والتحاليل أن لديها انسداداً في الشرايين، إضافة إلى السكر والضغط والكوليسترول، وتم تركيب دعامات لها، وأخضعها الطبيب للمراقبة الطبية مدة أسبوع كامل، ثم خرجت من المستشفى».

وتابعت الابنة: «بعد خروج والدتي من المستشفى، وصف لها الطبيب أدوية وعلاجات خاصة تفادياً لتدهور حالتها الصحية، إضافة إلى أدوية السكر والضغط والكوليسترول، وتبلغ كلفتها 43 ألفاً و900 درهم، ولكن للأسف لا تسمح ظروفنا المالية الصعبة بتدبير المبلغ، وأخاف أن تنتكس حالة والدتي الصحية بشكل أكبر».

وقالت ابنة المريضة: «شقيقي الكبير هو المعيل الوحيد لأسرتنا، المكونة من أمي وأبي وسبعة أشقاء، إضافة إلى إعالة أسرته المكونة من خمسة أفراد، حيث يعمل شقيقي في شركة خاصة براتب 8000 درهم شهرياً، ويدفع جزءاً منه إيجار شقة أسرتنا وشقة أسرته، وما تبقى منه يلبي بالكاد متطلبات حياتنا اليومية».

وتناشد ابنة المريضة أصحاب القلوب الرحيمة وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون لوالدتها، ومساعدتها في تدبير مبلغ العلاج في ظل تدهور وضعها الصحي.

• الابن الأكبر هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من الوالدين وسبعة أشقاء، إضافة إلى أسرته المكونة من خمسة أفراد.