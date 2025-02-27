«إسلامية دبي» تطلق ختمة رمضانية عن بُعد ضمن مبادرة «مطوعة الفريج»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إطلاق ختمة رمضانية عن بُعد، ضمن مبادرة «مطوعة الفريج»، التي تهدف إلى تشجيع الإناث على تلاوة القرآن الكريم وإتمام ختمته خلال الشهر الفضيل، في إطار جهودها لتعزيز القيم الدينية والتواصل المجتمعي في شهر رمضان المبارك، وتقام الجلسات القرآنية يومياً عن بُعد من الثالثة إلى الخامسة عصراً، ما يتيح الفرصة للمشارِكات للانضمام بسهولة والاستفادة من الدروس القرآنية في أجواء إيمانية متميزة.

وأكدت الدائرة أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها لنشر القيم الإسلامية، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم، ما يسهم في تسهيل تعلم التلاوة الصحيحة وتحقيق الأهداف الروحية للشهر الفضيل.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى المشاركة الفعالة والاستفادة من هذه المبادرة، متمنية للجميع شهراً مليئاً بالخير والبركة، حيث يمكن التسجيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة.

. الجلسات القرآنية تقام يومياً من الثالثة إلى الخامسة عصراً، ما يتيح الفرصة للمشارِكات للاستفادة من الدروس القرآنية في أجواء إيمانية متميزة.