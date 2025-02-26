«تحقيق أمنية» و«برجيل للأورام» يسعدان 6 أطفال مرضى بالسرطان

نظّم معهد برجيل للأورام في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، احتفالية مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، اجتمع خلالها الأطفال من مرضى السرطان وعائلاتهم، وتم تحقيق أمنيات ستة أطفال شجعان محاربين للسرطان.

وتنوّعت أمنيات الأطفال الستة بين جهاز كمبيوتر للألعاب، وطقم من الذهب، ورحلة إلى «ديزني لاند»، واحتفال بعيد ميلاد على متن يخت، وحتى سيارة كهربائية، حيث كانت لحظات تحقيق الأمنيات وميضاً من الفرح والنور في قلوب الصغار، فيما حققت المؤسسة حتى الآن أمنيات أكثر من 40 طفلاً وطفلة في مدينة برجيل الطبية، منذ بداية التعاون بين المنشأتين.

وتضمنت الفعالية، التي أقيمت في مقر مدينة برجيل الطبية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، استعراض قصص النجاح لذوي الأطفال، وفقرات ترفيهية تنوعت بين عروض الساحر، والشخصيات الكرتونية، والمهرج، وجلسات رسم على الوجه، وتوزيع الهدايا والحلوى والمأكولات، وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، عن تقديره للقائمين على مدينة برجيل الطبية، لجهودهم الدؤوبة في دعم الأطفال المصابين بالسرطان.

. إسعاد الأطفال بفقرات ترفيهية تنوعت بين عروض الساحر، والرسم على الوجه، وتوزيع هدايا ومأكولات.