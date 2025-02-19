«أم الحسن» تعاني سرطان الثدي وتحتاج إلى علاج بـ 86.8 ألف درهم

تعاني (أم الحسن - سودانية - 69 عاماً) سرطان الثدي منذ أربعة أشهر، وتحتاج إلى إجراء عملية لاستئصال الورم السرطاني، والخضوع لجلسات علاج كيماوي، إضافة إلى حاجتها إلى فحوص طبية دورية وأدوية علاجية، بكلفة إجمالية 86 ألفاً و800 درهم.

وحذّر تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت عليه «الإمارات اليوم»، من انتشار السرطان في جسد المريضة إذا تأخرت في الخضوع للعلاج المطلوب في أسرع وقت ممكن.

وتروي ابنة المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والدتها مع المرض، قائلة: «شعرت والدتي بحمى شديدة، وتعب وإرهاق، ولاحظت وجود ورم في الثدي الأيمن، يتزايد بشكل سريع، فذهبت بها إلى أقرب عيادة، لإجراء الفحوص والاطمئنان على وضعها الصحي».

وأضافت: «بعد معاينة الطبيب، نصحنا بالذهاب إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لمعرفة نوع الورم، وبالفعل ذهبنا وخضعت والدتي لبعض الفحوص والأشعة، وأثبتت النتائج النهائية إصابتها بسرطان الثدي من الدرجة الرابعة».

وتابعت: «أكد الطبيب ضرورة خضوع والدتي فوراً لجلسات علاج كيماوي، مع الالتزام بالمتابعة الدورية في المستشفى، إضافة إلى سرعة إجراء عملية استئصال الورم السرطاني قبل انتشاره في بقية جسدها، ما يتطلب كلفة إجمالية تبلغ 86 ألفاً و800 درهم».

وأشارت إلى أن التأمين الصحي الخاص بأمها لا يغطي كلفة العلاج المطلوب، كما أن وضع الأسرة مادياً خلال الفترة الحالية صعب جداً، ما يُعجزها عن توفير المبلغ المطلوب للعلاج، وأوضحت أن لديها أسرة مكونة من أربعة أفراد، إلى جانب أبيها وأمها وثلاثة أخوة، وتعمل موظفة في أحد المستشفيات براتب 8000 درهم، ويعمل زوجها براتب 4000 درهم، ما يمكّنهم بالكاد من تحمل تكاليف الحياة المعيشية من مأكل ومشرب وإيجار منزلها ومنزل أبيها.

ولفتت إلى حالة الحزن التي تعيشها الأسرة بسبب مرض أمها، وعبّرت عن خوفها من انتشار المرض في بقية جسدها، لذا تناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدتهم في تدبير كلفة العلاج قبل فوات الأوان.

سرطان الثدي

سرطان الثدي مرض تنمو فيه خلايا الثدي غير الطبيعية بشكل خارج عن السيطرة، وتشكل أوراماً إذا تُركت من دون علاج يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتصبح قاتلة.

ابنة المريضة:

. أسرتي مكونة من 4 أفراد وأمي وأبي و3 أخوة، وراتبي 8000 درهم، يكفي بالكاد متطلبات الحياة اليومية.