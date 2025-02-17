«أبوسامي» يحتاج إلى 9.1 آلاف درهم لتجديد «التأمين الصحي»

يعاني (أبوسامي - 64 عاماً - يمني) سرطان البروستاتا منذ سنتين، ويحتاج إلى مبلغ 9132 درهماً لتجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى يستطيع بدء العلاج الكيماوي والحصول على أدوية من نوع خاص، إلا أن الظروف المادية لأسرته لا تسمح بتدبير المبلغ المطلوب، ويناشد ابنه أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة توفير المبلغ اللازم، قبل أن يتمكن المرض من أبيه.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، وحصلت عليه «الإمارات اليوم»، حاجة المريض إلى بدء العلاج فوراً، من أجل السيطرة على المرض وعدم تدهور حالة المريض.

وروى ابن المريض قصة والده مع المرض، قائلاً: «يعاني والدي مشكلات صحية في المسالك البولية منذ سنوات عدة، تتمثل في عدم قدرته على التبول بشكل طبيعي، والشعور بألم أسفل البطن، وعندما راجع إحدى العيادات الخاصة في العين، وأجريت له فحوص وتحاليل، تبينت إصابته بالتهاب في المسالك البولية وأُعطي بعض الأدوية والمضادات الحيوية».

وقال إن والده شعر أخيراً بتكرار الألم أسفل البطن، وحمى شديدة، مع عدم القدرة على تحمل الألم، ما استدعي نقله إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية، وبعد معاينة الطبيب أخبرنا أن لديه ورماً سرطانياً في البروستاتا، ويجب إخضاعه لجلسات علاج كيماوي، وإعطاؤه أدوية خاصة للسيطرة على حالته.

وأوضح أن والده يحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بمبلغ 9132 درهماً، وأشار إلى أن الإمكانات المادية صعبة للأسرة، ما يحول دون القدرة على تدبير المبلغ المطلوب.

ولفت إلى أنه المعيل الوحيد لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد، إلى جانب أبيه وأمه وإخوته، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 3000 درهم، يلبي بالكاد متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب ومسكن.

وأبدى حزنه وتخوفه من أن يفتك المرض بأبيه، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مدّ يد العون ومساعدته على تدبير المبلغ المطلوب لتجديد بطاقة التأمين الصحي من أجل إنقاذ حياة أبيه.

ابن المريض:

. أنا المعيل الوحيد لأسرة من ثلاثة أفراد، وأبي وأمي وإخوتي، وأعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 3000 درهم، يلبي بالكاد متطلبات الحياة اليومية.