«عبدالباقي» يحتاج إلى علاج كيماوي وإشعاعي بـ 57 ألف درهم

يعاني المريض (عبدالباقي - سوري - 77 عاماً) سرطان الرئة منذ أشهر عدة، ويحتاج إلى أدوية من نوع خاص، إضافة إلى علاج كيماوي وإشعاعي، بكلفة 57 ألف درهم، ولا تسمح ظروفه المادية بتدبير المبلغ المطلوب للعلاج، لذا يناشد أهل الخير مدّ يد العون له، خوفاً من تعرض حياته للخطر.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريض دخل إلى قسم الطوارئ في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعد إصابته بضيق شديد في التنفس، وبعد ذلك مكث أياماً عدة في قسم العناية المركزة».

وأوضح التقرير انتشار السرطان في رئة المريض، ما يستدعي خضوعه لعلاج في أسرع وقت ممكن.

ويروي المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته قائلاً: «منذ أشهر شعرت فجأة بضيق وصعوبة في التنفس وتعب شديد، واصطحبني أحد أقاربي إلى عيادة خاصة في أبوظبي، وطلب الطبيب إجراء أشعة على الصدر، ليتضح وجود التهاب فيروسي في الرئة، وأعطاني بعض الأدوية».

وأضاف: «على الرغم من الالتزام بالعلاج فإنني شعرت بألم في صدري من جديد، فذهبت على الفور إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأُدخلتُ إلى قسم العناية المركزة، ومكثت أياماً عدة تحت الملاحظة، وأجريت بعض الفحوص التي أثبتت إصابتي بسرطان الرئة».

وتابع: «دخلت في حزن شديد بسبب وضعي الصحي المتدهور، خصوصاً أنني أحتاج إلى 57 ألف درهم، كلفة أدوية من نوع خاص، إضافة إلى علاج كيماوي وإشعاعي، وهو ما يفوق إمكاناتي المادية، وستتعرض حياتي للخطر في حال تأخري في أخذ الأدوية المطلوبة».

وأكد أنه ليس لديه أي معيل، كما أنه فقد عمله بسبب المرض، والآن يعيش على إعانة مادية من أحد الأقارب بالكاد تكفي متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب لأسرته المكونة من أربعة أفراد.

وأشار إلى خوفه من أن يفتك المرض بجسده، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير تكاليف علاجه من أجل إنقاذه من المرض.

المريض:

. فقدت عملي بسبب المرض، وأعيش على إعانة من أحد الأقارب أنا وأسرتي المكونة من 4 أفراد.