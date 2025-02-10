«أبوفهد» يعاني أمراضاً مزمنة ويحتاج إلى أدوية و«حقن أنسولين» بـ 32.6 ألف درهم

يعاني (أبوفهد - 52 عاماً) أمراضاً مزمنة منها السكري والكوليسترول وارتفاع حاد في ضغط الدم، إضافة إلى مشكلات في العين اليمنى، وخضع لعملية تركيب خمس دعامات قلبية وبتر إصبع من الرجل اليمنى بسبب «غرغرينا»، ويحتاج إلى حقن أنسولين وأدوية أخرى بكُلفة 32 ألفاً و653 درهماً.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له ومساعدته على تدبير مبلغ العلاج، خصوصاً بعدما ازدادت حالته سوءاً خلال الفترة الأخيرة، بعد توقفه عن أخذ الأدوية المطلوبة نظراً إلى ظروفه المادية الصعبة.

ويروي المريض قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «حصلت على فرصة عمل في الدولة في 2020 كسائق شاحنة براتب 3000 درهم، وكانت زوجتي تساعدني في دخل الأسرة حيث تعد أطباق الحلويات من أجل بيعها إلى الأصدقاء والجيران، وكانت أمور حياتنا مستقرة للغاية ولم نشكُ أي أزمات».

وأضاف: «في أغسطس 2022، أثناء قضاء إجازتي السنوية مع عائلتي، بدأت أشعر بآلام وضغط في الصدر وضيق بالتنفس، وخفقان في القلب ودوار في الرأس، وتم نقلي بسيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة شخبوط الطبية بأبوظبي، وأجريت العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، التي أثبتت حاجتي إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لتركيب خمس دعامات قلبية، لتحسين تدفق الدم، وأثبتت التحاليل أيضاً وجود مشكلات صحية أخرى كارتفاع حاد في ضغط الدم والسكري».

وتابع: «مكثت في المستشفى لمدة 10 أيام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وبعدها غادرت المستشفى، ووضع لي الطبيب برنامجاً علاجياً لمدة ستة أشهر، ونصحني بالانتظام في تناول الأدوية في مواعيدها المحددة».

واستطرد: «نظراً إلى عدم قدرتي على العمل لساعات طويلة، فقدت وظيفتي في مايو الماضي، ما أدى إلى عجزي عن توفير كُلفة حقن الأنسولين والأدوية التي تبلغ 32 ألفاً و653 درهماً».

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة علاجه حتى لا تزداد حالته سوءاً.

المريض:

. فقدت وظيفتي لعدم مقدرتي على العمل لساعات طويلة، وأخشى أن تزداد حالتي سوءاً.