9.7 ملايين درهم أنفقتها «بيت الخير» خلال عام لدعم المرضى

أعلنت «بيت الخير» أن برنامج «تداوي» قد نجح في إنفاق أربعة ملايين و500 ألف درهم، واستفاد منها 90 مريضاً محتاجاً كانوا في أمسّ الحاجة إلى عملية جراحية أو علاج مرتفع التكاليف، إذ شكل هذا البرنامج على قناة «نور دبي» إضافة للمنصات الإعلامية التي خصصتها الجمعية لدعم المرضى خلال 2024، ضمن مشروعها الإنساني المجتمعي «علاج»، ليبلغ مجموع ما أنفقته الجمعية لدعم المرضى خلال عام تسعة ملايين و700 ألف درهم. وجاء هذا البرنامج كإضافة لمنصات «بيت الخير الإعلامية والإنسانية»، أهمها برنامج «زايد الخير» الذي يستمر للعام الخامس على التوالي على شبكة الأولى الإذاعية، على التردد 107.4، وأنفق أربعة ملايين و200 ألف درهم، لمصلحة نجدة 89 مريضاً، كما حققت حملات «فزعة» الإلكترونية، على مواقع التواصل الاجتماعي، إنفاقاً وصل إلى مليون درهم، واستفاد منه 49 مريضاً مستحقاً. يذكر أن «بيت الخير» عززت منصاتها الإعلامية الإنسانية لهذا العام، بإطلاق برنامجين جديدين وواعدين جديدين لجمع التبرعات من أجل دعم مشروع «علاج» هما برنامج «ميادين الخير» على قناة القرآن الكريم، التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، ويبث كل جمعة في تمام الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 5:30، وبرنامج «حق معلوم» على إذاعة «نور دبي»، التابعة لمجموعة دبي للإعلام، ويبث كل أحد من الرابعة حتى السادسة مساء، ويومياً في رمضان من 9:30 حتى 11:00 بعد صلاة التراويح.