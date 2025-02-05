12 ألف قناع للعين من «طيران الإمارات» لمدارس المكفوفين

وزّعت «طيران الإمارات»، أخيراً، أكثر من 12 ألفاً من أقنعة للعين، المستخدمة في درجة الأعمال، على مدارس المكفوفين، في إطار الجهود المستمرة للتواصل مع المجتمعات.

واستلهمت المبادرة إحدى المعلمات في اسكتلندا، حيث قامت بربط «طيران الإمارات» بشبكة تضم أكثر من 80 مزود خدمة في المملكة المتحدة، وشرحت كيفية استخدام أقنعة العين في تدريب الكوادر التعليمية.

وفي سبتمبر الماضي، فكرت المعلمة بمدرسة في إدنبرة،

تريسي بيرس، في التواصل مع «طيران الإمارات» لطلب أقنعة للعيون، من أجل تدريب المعلمين وموظفي الدعم على أفضل السبل لدعم الشباب المكفوفين أو ضعاف البصر. وبحلول نوفمبر الماضي، تم توزيع 12 ألفاً و250 قناعاً للعين على المدارس والمراكز، مثل مراكز التعلم والدمج ومقدمي الخدمات الحسية ومدارس مجتمع ضعاف البصر وخدمات التأهيل.