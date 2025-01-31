«إسلامية دبي» تنظم «سعادة الفريج» لتعزيز الوعي الديني

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعالية مجتمعية تحت عنوان «سعادة الفريج»، في أجواء تفاعلية تعكس التلاحم المجتمعي، حيث أقيمت ضمن برنامج إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، وشهدت الفعالية، أمس، جلسة إفتاء خاصة بالنساء، قدمتها مفتي أول الدكتورة حصة خلفان بن حضيبة، في مسجد ند الشبا الكبير، وهدفت الفعالية إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين سكان المنطقة، وإحياء الموروث الثقافي الإماراتي الأصيل، مع التركيز على غرس القيم الأخلاقية ونشر الوعي الديني الصحيح. كما سعت الجلسة إلى تزويد المشارِكات بالمعرفة الشرعية، وفهم الأحكام الإسلامية المتعلقة بالقضايا المعاصرة، وتأتي هذه الفعالية لتعزيز التماسك المجتمعي، من خلال توجيه الأفراد نحو فهم متوازن لأحكام الدين، بما يحقق الاعتدال والوسطية، ويسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش.