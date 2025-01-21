«أسامة» يحتاج إلى جراحة عاجلة بـ 183 ألف درهم

تعرض (أسامة - سوداني) لكسر في المفصل الأيسر (الكوع)، أدخل على إثره إلى مستشفى مدينة شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث خضع لإجراءات عاجلة.

وبينت الفحوص الطبية أنه يحتاج إلى عملية جراحية تبلغ كلفتها 183 ألفاً و96 درهماً، لتثبيت المفصل وترقيعه، باستخدام عظم يؤخذ من الورك.

وناشد المريض، البالغ 37 عاماً، أصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له ومساعدته على تدبير كلفة الجراحة، بسبب أوضاعه المالية السيئة.

وقال أسامة لـ«الإمارات اليوم» إن المشكلة بدأت، في نوفمبر من العام الماضي، أثناء ممارسته رياضة كرة القدم، إذ اصطدم بلاعب آخر، ما أدى إلى سقوطه على ذراعه، وحدوث كسر شديد فيها.

وتابع: «نقلتُ إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة شخبوط الطبية، حيث أظهرت نتائج الفحوص والأشعة المقطعية وجود كسر في عظمة المفصل الأيسر، وقد أجريت لي عملية جراحية عاجلة لتنظيف الجرح، خوفاً من ظهور التهابات أو التعرض لأمراض معدية، كما تضمنت العملية تركيب صفائح ومسامير طبية لضمان إعادة العظم إلى مكانه، ما استدعى بقائي في المستشفى لمدة 31 يوماً»، وأضاف: «أخبرني الطبيب أنني أحتاج إلى إجراء عملية جراحية أخرى لتثبيت المفصل عن طريق دعامة حديدية، ومن ثم ترقيعه باستخدام عظم يؤخذ من الورك».

وأوضح أن المشكلة تتمثل في عدم قدرته على تأمين كلفة العملية، البالغة 183 ألفاً و96 درهماً، لافتاً إلى أنه عاطل عن العمل، ويعيل أسرته في السودان، المكونة من زوجته وطفلتيهما، وناشد (أسامة) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير كلفة العملية الجراحية، تفادياً لتدهور وضعه الصحي.

. العملية الجراحية التي يحتاج إليها «أسامة» تتضمن تثبيت المفصل عن طريق دعامة حديدية، ومن ثم ترقيعه باستخدام عظم يؤخذ من الورك.