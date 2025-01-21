شهادة

طالب متعاملون مع هيئة الصحة في دبي بتفعيل النظام الإلكتروني في استخراج شهادات الميلاد للمواليد الجدد في مستشفيات دبي الخاصة، أو توفير موظفين تابعين للهيئة في المستشفيات الخاصة لإنجاز وتخليص تلك المعاملات، بدلاً من الذهاب إلى مقر الهيئة في منطقة الجداف، لعدم إتاحة الخدمة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

زحام

طالب سكان شارع الكويت في عجمان بإيجاد حلول للزحام الشديد عند الجسر الجديد مع شارع الاتحاد والمخرج إلى منطقة عجمان الصناعية، وأشاروا إلى أن السبب يرجع إلى وجود مخرج واحد تقصده مئات السيارات من ثلاثة اتجاهات، ما يشكل زحاماً كبيراً وتأخيراً لقائدي السيارات.

بيانات

اشتكى عميل بأحد البنوك المحلية تعليق عملياته المصرفية بسبب أزمة تحديث البيانات الخاصة بحسابه البنكي، وأشار إلى ذهابه لمقر البنك ومقابلة مسؤولين كُثر حتى وصل إلى مدير الفرع، وفي النهاية طُلب منه أن يصبر حتى حل الأزمة، وناشد المسؤولين المصرفيين وضع حل جذري لتلك المشكلة التي تؤرق كثيرين.

تسول

اشتكى قراء لجوء كثير من المتسولين إلى أساليب جديدة للإيقاع بضحاياهم من أجل التعاطف معهم، وأكدوا أنهم يلحّون في طلب المساعدة والمال بحجة شراء دواء أو طعام أو تذكرة رجوع إلى بلادهم بعدما ضاقت بهم الأحوال، وطالبوا الجهات المعنية بالنظر في الأمر، خصوصاً مع تحذير تلك الجهات من التجاوب مع المتسولين، باعتبار أن المؤسسات والجمعيات الخيرية تقدم إليهم المساعدات.