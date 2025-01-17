«إسلامية دبي» تطلق «باقة مواسم الخير»            

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن إطلاق سلسلة المحاضرات الثقافية الإسلامية «باقة مواسم الخير»، الهادفة إلى تعزيز الوعي بالقيم الإسلامية والاستعداد لشهور الخير، بدءاً من شهر رجب وحتى حلول شهر رمضان المبارك.

وتُقام هذه المحاضرات في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، وتستهدف النساء، حيث يقدّمها نخبة من العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية، وتتناول السلسلة موضوعات متنوعة تهدف إلى توعية المشارِكات بأهمية الاستفادة من هذه الأشهر المباركة، مع التركيز على الجوانب الدينية والعملية التي تسهم في تعزيز القيم الإسلامية.