مذكرة تفاهم بين «أوقاف أبوظبي» و«معاً»       

وقّعت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر (أوقاف أبوظبي) وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في توجيه عائدات الوقف نحو مشروعات التنمية الاجتماعية ذات الأولوية في أبوظبي، وتُعد هذه الخطوة إنجازاً مهماً في تحقيق التزام الإمارة بالتنمية الاجتماعية المستدامة.

وقّع الاتفاقية مدير عام أوقاف أبوظبي، فهد عبدالقادر القاسم، ومدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، عبدالله العامري، في المقر الجديد لأوقاف أبوظبي، بحضور كبار المسؤولين من الجهتين، وعدد من الجهات الفاعلة الرئيسة في قطاع التنمية الاجتماعية.

وتسهم الشراكة في وضع إطار شامل يتيح للجهتين تحديد ودعم المبادرات الاجتماعية الرئيسة، من خلال عائدات الوقف، وتعوّل هذه الشراكة على خبرة الهيئة في تحديد الأولويات الاجتماعية، وتقييم الأثر الاجتماعي بالتوازي مع قدرة أوقاف أبوظبي على إدارة الأصول الوقفية، لضمان توجيه المساهمات نحو الاحتياجات المجتمعية الأكثر إلحاحاً.

وقال فهد عبدالقادر القاسم: «تمثل الشراكة خطوة استراتيجية في تعظيم الأثر الاجتماعي للأوقاف في أبوظبي».

وقال عبدالله العامري: «نسعى لتقديم حلول للأولويات الاجتماعية في الإمارة».