«أبومهند» يحتاج أدوية بـ 108.1 آلاف درهم لعلاج سرطان البروستاتا

يعاني المريض (أبومهند - سوري - 65 عاماً) سرطان البروستاتا، منذ مارس الماضي، فضلاً عن إصابته بالسكري والضغط والكوليسترول، ويحتاج إلى أدوية وإبر خاصة لمدة ستة أشهر بكلفة 108 آلاف و180 درهماً، ويناشد ابنه أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون، ومساعدته في توفير تكاليف علاج والده حتى لا تزداد حالته سوءاً، وأفاد تقرير طبي صادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض يحتاج إلى بدء العلاج فوراً، ومراقبة طبية بشكل دوري في قسم أمراض الأورام في المستشفى.

وروى ابن المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والده مع المرض، قائلاً: «في مارس الماضي شعر والدي بألم خفيف أسفل البطن، وكنا نعتقد أنه شيء طبيعي، نتيجة تناوله أطعمة دسمة، وكان يتحايل على الأمر ببعض المسكنات، لكنه استيقظ بعدها من نومه على ألم شديد في البطن وأنحاء مختلفة من الجسم وبرودة شديدة، فنقلناه بالإسعاف إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي».

وأضاف: «أجرينا بعض الفحوص والتحاليل التي بيّنت إصابته بسرطان البروستاتا، فضلاً عن معاناته أمراضاً أخرى، منها السكري والضغط والكوليسترول».

وتابع: «مكث والدي في قسم العناية المركزة بالمستشفى أسبوعاً كاملاً، ونصحنا الطبيب بضرورة بدء العلاج فوراً، خصوصاً بعدما انتشر السرطان في العظم أخيراً، وباتت الحالة تستدعي العلاج بإبر من نوع خاص تصل كلفتها إلى 108 آلاف و180 درهماً لمدة ستة أشهر».

وأشار ابن المريض (أبومهند) إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته المكوّنة من سبعة أفراد، وراتبه لا يتعدى 6000 درهم، يذهب جزء كبير منه للأقساط البنكية، والبقية بالكاد تلبي المصروفات اليومية.

وأكد عجزه التام عن تدبير كلفة علاج والده، ولفت إلى أنه يخشى من تدهور حالته الصحية، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير المبلغ المطلوب لشراء الأدوية والإبر اللازمة للعلاج.

ابن المريض:

. أسرتي مكوّنة من 7 أفراد، وراتبي 6000 درهم، أدفع جزءاً منه أقساطاً بنكية، والبقية بالكاد تلبي مصروفاتنا اليومية.