طلاء

اشتكى سكان بمنطقة التعاون في الشارقة تطاير مخلفات المواد التي يتم استخدامها لطلاء واجهات بعض البنايات في المنطقة، ضمن مشروع التحول من واجهات الألمنيوم القديمة إلى الواجهات المقاومة للحرائق، ما يؤدي إلى تضرر أسقف السيارات الخاصة بهم، سواء أثناء الوقوف أو السير بجوار تلك البنايات أثناء فترات العمل في تهيئة الواجهات، وطالبوا بضرورة زيادة عدد العمال لتوجيه السائقين والمارة بالابتعاد عن مواقع الأعمال بما يكفي لحمايتهم من المواد المتطايرة.

أوانٍ

طالب مستهلكون الجهات المعنية في الدولة بضرورة تخلي المطاعم عن الأواني البلاستيكية المستخدمة لحفظ الطعام أثناء طلبات التوصيل الخارجية، التي تتركز في وجبات مختلفة أبرزها الحساء الساخن، ما قد يؤدي إلى تفاعل تلك المنتجات مع الأغذية الساخنة، ولفتوا إلى أن تحول المطاعم للتخلي عن منتجات التعبئة البلاستيكية يواكب توجهات الاستدامة التي تتبناها الدولة.

تدوير

دعا مستهلكون الجهات المعنية في الدولة بضرورة التوسع بنشر أجهزة تدوير الزجاجات البلاستيكية في مختلف مراكز التسوق بالدولة، ما يزيد من معدلات إعادة التدوير لزجاجات مياه الشرب، خصوصاً إذا قُدمت محفزات للمستهلكين، مثل القسائم الشرائية وغيرها.

اقتراح

يقترح سكان في الشارقة زيادة عدد المواقف المخصصة للحافلات المدرسية في الشوارع، لتقريب المسافات بين أماكن إنزال الطلبة وبيوتهم، خصوصاً صغار السن، ما يسهل أيضاً وصولهم إلى الحافلات كل صباح.