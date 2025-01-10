هاتف

طالب متسوقون مسؤولي المراكز التجارية الكبرى بوضع لافتات تحذيرية لمن يسيئون استخدام الهاتف المحمول بمشاهدة الفيديوهات خلال أوقات التسوق، ما يسبب تصادمهم مع غيرهم، ويزداد هذا السلوك بشكل مبالغ فيه، خصوصاً بين فئة الشباب.

ازدحام

شكا سائقون على الشارع الفرعي الرابط بين صناعية الشارقة الرابعة وشارع الشيخ خليفة بن زايد في الشارقة، الازدحام الكثيف، وأشاروا إلى تزايده خصوصاً خلال فترتي الذروة، الصباحية والمسائية، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في الأمر وإيجاد حلول جذرية للمشكلة، لما تسببه من تأخير قائدي السيارات عن أشغالهم ومصالحهم.

طريق

طالب مرتادو مزرعة أبقار العين الجهات المعنية بالنظر في إنشاء طريق فرعي مختصر يؤدي إلى مناطق الطوية والمرخانية والجيمي في العين، إذ يضطر السائق فور دخول المزرعة إلى صعود جسر ثم الاتجاه إلى طريق منطقة الفوعة والخروج منها، ثم يتوجه إلى المناطق المذكورة قاطعاً مسافة أطول بكثير.

دراجات

يعاني سائقون بمنطقة السطوة في دبي قيادة فئة من المراهقين دراجات نارية من دون لوحات مرورية على الطرقات العامة والفرعية في المنطقة، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، فضلاً على إرباك قائدي السيارات، لافتين إلى تزايد تلك التصرفات في الفترة المسائية بشكل أكبر، محذرين من احتمالية تسببهم في حوادث سير، كما أنهم يستخدمون الأرصفة الخاصة بالمشاة أحياناً، ما يزيد من التضييق عليهم خلال السير، وطالب السائقون الجهات المعنية بضرورة تشديد العقوبة على المخالفين.