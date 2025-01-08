«مبارك» يحتاج إلى أدوية لعلاج السرطان بـ 22 ألف درهم

يعاني المريض (مبارك - سوداني - 60 عاماً) مرض السرطان، كما أنه مصاب بأمراض كلى وكوليسترول وضغط، فضلاً عن إعاقته الجسدية لأنه من أصحاب الهمم، ويحتاج المريض إلى علاج بـ22 ألف درهم لمدة ستة أشهر، ويناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كُلفة العلاج نظراً إلى ظروفه المادية الصعبة.

وأكد مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حاجة المريض إلى بدء العلاج فوراً حتى لا تزداد حالته سوءاً.

وروى المريض (مبارك) قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «جئت إلى الدولة قبل سبع سنوات للعمل، وكانت أموري تسير بوتيرة طبيعية من دون أي عائق، حتى بدأت تهاجمني الأمراض منذ فترة، إضافة إلى إعاقتي الجسدية التي كانت تجعلني غير قادر على أداء عملي بالكفاءة المطلوبة».

وأضاف: «في البداية أصبت بأمراض كلى وكوليسترول وضغط، حتى ساءت حالتي ودخلت في وعكة صحية شديدة، نُقلت على إثرها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وخضعت لبعض الفحوص والتحاليل التي أثبتت إصابتي بالسرطان».

وأضاف: «أكد لي الطبيب المعالج أنني أحتاج إلى أدوية لمدة ستة أشهر بمبلغ 22 ألف درهم، ونصحني ببدء العلاج في أسرع وقت ممكن، ولكن المبلغ المطلوب فوق إمكاناتي المادية المتواضعة».

وتابع: «تغطي بطاقة التأمين الصحي جزءاً كبيراً من كلفة العلاج المطلوب، والمتبقي فقط 22 ألف درهم، ولا أعرف كيفية تدبير المبلغ المطلوب حتى لا تزداد حالتي سوءاً».

واستطرد مبارك: «أنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي، وكنت أرسل لهم مبلغ إعانة معيشة شهرياً، لكن الآن راتبي لا يكاد يغطي تكاليف المعيشة والمتابعة الطبية، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تدبير كلفة العلاج المطلوب».

المريض:

. راتبي لا يكاد يغطي المصروفات الضرورية والمتابعة الطبية، وتوقفت عن تحويل إعانة المعيشة الشهرية لأبنائي في السودان.