«سباق الأمنيات» بجزيرة الحديريات في أبوظبي الأحد المقبل

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تنظيم النسخة السابعة من الفعالية الخيرية «سباق الأمنيات»، الذي يُعدّ حدثاً مجتمعياً هادفاً يجمع العائلات والأفراد لإدخال السعادة والأمل في قلوب الأطفال المصابين بأمراض خطرة.

وستُقام الفعالية يوم الأحد 12 يناير الجاري، في جزيرة الحديريات الخلّابة بمنطقة «321 سبورتس»، برعاية حرم سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وستجمع الفعالية بين اللياقة البدنية والترفيه والعمل الخيري في حدث واحد.

وتتضمن فعالية «سباق الأمنيات» سباقات تناسب جميع الأعمار ومستويات اللياقة، ما يتيح الفرصة للجميع للمشاركة في أجواء مناسبة للعائلات تكون مملوءة بالمرح والترفيه، جنباً إلى جنب مع دعم قضية نبيلة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي: «فعالية (سباق الأمنيات) احتفال بالأمل والإنسانية، كل خطوة يخطوها المشاركون وكل مساهمة، تُقرّباننا من تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطرة، ما يمنحهم القوة والسعادة التي يستحقونها».

وسيُخصص ريع الفعالية لتحقيق أمنيات الأطفال الذين يواجهون تحديات صحية صعبة، ما يخلق لحظات فرح تُلهمهم القوة والأمل في معركتهم ضد المرض.