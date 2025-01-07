ثناء

أثنى قرّاء على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتحسين الخدمات السياحية والترفيهية المقدمة في مدينة حتا، خصوصاً نقل الركاب المجاني من المواقف العامة إلى المرافق السياحية، وتسهيل التنقل بشكل سلس.

جِمال

لاحظ سائقون على طريق المدام - الشارقة وجود جمال ترعى على أطراف الطريق، وتقتات على الأعشاب التي تنبت على الجانبين، وأشاروا إلى أن هذه الإبل تهدد حياة مرتادي الطريق، وتشكل خطراً فادحاً، وطالبوا بتوقيع غرامات على أصحاب هذه الجمال، لمنعهم من تركها ترعى على الطرقات بهذا الشكل.

إنارة

طالب مرتادو طريق نزوى - دبي بإصلاح أعمدة الإنارة على الدوار المؤدي إلى منطقة البداير، وأشاروا إلى وجود أعمدة معطلة منذ فترة، ما يسبب ظلمة في الطريق، وطالبوا الجهات المختصة بالعمل على إصلاح هذه الأعمدة حرصاً على سلامة السائقين.

طرق

أشاد قرّاء بجهود الجهات المعنية في دبي لفتح كثير من الطرق والمشروعات الحضرية والجسور في مدة زمنية قصيرة، ما يعزز انسيابية الحركة والنقل في دبي، وسط ارتفاع نسبة السكان خلال الفترة الماضية، كما أشادوا بتحسين مرافق النقل العام بالإمارة لجعل السفر أكثر أماناً وسلاسة.

قيادة

شكا سائقون في المنطقة الصناعية بالعين قيادة أشخاص دراجات هوائية على الطرقات الرئيسة والفرعية، ما يربك السائقين ويزيد من فرص وقوع الحوادث، فضلاً عن أن بعضهم لا يرتدي السترة الفوسفورية ليلاً، ما يصعّب على قائدي السيارات رؤيتهم، وقد يؤدي إلى تصادم عنيف لا تُحمد عقباه.