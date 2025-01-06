تحويلة

طالب سائقون على شارع الإمارات في رأس الخيمة بالنظر في أمر التحويلة التي تجعل السير على الطريق في مسار واحد، ما يسبب ازدحاماً وتكدساً للمركبات، وبطئاً في الحركة المرورية.

أفلاج

قامت بلدية دبي بتطوير وتحسين مرافق شريعة وفلج حتا، وجعلها مزاراً سياحياً بامتياز، حتى بات يستقطب السياح من داخل الدولة وخارجها، لذا وصلت اقتراحات بالعمل على تحسين وتطوير الأفلاج على مستوى الدولة، لما لها من إرث ومكنون حضاري.

سرعة

قال سائقون على الطرق الخارجية السريعة في إمارة أبوظبي إن السرعات المحددة تصل إلى 160 كم/ساعة، ما يختصر الوقت كثيراً، وطالبوا الجهات المعنية برفع سرعة طريق العين-الفقع، وطريق أبوظبي- دبي، إلى السرعة نفسها بدلاً من 140 كم/ساعة، أسوة بالطرق الخارجية الأخرى في الإمارة.

غويف

طالب سكانٌ الجهات المعنية بشن حملات للقضاء على شجر الغويف، بعد انتشاره في الأحياء السكنية والتجمعات الصناعية والمزارع والمناطق الصحراوية بشكل كبير، لما له من أضرار على البيئة، وخطورته على المياه الجوفية، حيث تتوغل جذوره لمسافات طويلة تحت سطح التربة، فضلاً على منافسته للغطاء النباتي المحلي في الدولة.

مصعد

اشتكى سكان تعطل مصعد جسر المشاة على شارع الملك فيصل بالشارقة، الذي يربط بين منطقتَي أبوشغارة والمجاز، ما يضطر المنتقلين بين المنطقتين إلى صعود الدرج، وهو ما لا يقدر عليه البعض، خصوصاً كبار السن والمرضى.