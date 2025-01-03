انطلاق برنامج «ميادين الخير».. لنجدة الحالات المرضية الإنسانية

تنطلق اليوم في تمام الرابعة والنصف عصراً أولى حلقات برنامج «بيت الخير» الإذاعي والإنساني الجديد «ميادين الخير»، الذي يبث على أثير إذاعة القرآن الكريم، إحدى أبرز محطات شبكة إذاعة أبوظبي التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، في إطار التعاون المشترك والتكامل الخيري بين الجمعية ووسائل الإعلام المحلية، حرصاً منهما على توظيف الإعلام المسموع في خدمة الأسر والحالات الأكثر حاجة في المجتمع، من خلال برنامج إذاعي أسبوعي يهتم بالشأن الخيري.

وقال مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي: «ينطلق البرنامج اليوم على أثير إذاعة القرآن الكريم من الساعة 4:30 وحتى 5:30 عصراً، إيماناً من الجمعية بدور وسائل الإعلام في نشر رسالتها الإنسانية، حيث سيبث البرنامج كل يوم جمعة، وسيعرض مجموعة من المشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية، التي تسعى لمساعدة أكثر الفئات حاجة، وعرض حالات المرضى الإنسانية، وغيرهم من أكثر الناس حاجة، لإيجاد التمويل اللازم لنجدة كل الحالات العلاجية التي سيستقبلها البرنامج».

وأضاف: «تحظى إذاعة القرآن الكريم بمكانة متميزة جعلتها تستحوذ منذ سنوات طويلة على نسب استماع عالية، ومتابعة واسعة من جمهور المستمعين في الدولة، ما شجّعنا في (بيت الخير) على التعاون معها من خلال برنامج (ميادين الخير) لدورها الريادي في مجال عرض الحالات الإنسانية، وحشد جمهور المحسنين لدعمها وتقديم العون لمن يجدونه أكثر استحقاقاً واضطراراً منها، والتبرع بما يساعد على نجدتها وفك كربتها، وتوفير ما تحتاج إليه من مال يسد حاجتها، لاسيما أن البرنامج سيقدّم من قبل إعلاميين متميزين في مجال البرامج الإذاعية التفاعلية: خليفة الفلاسي، وعبدالله الزرعوني، ولدينا في الجمعية لجنة مكوّنة من اختصاصيين وفنيين في مختلف المجالات، لدراسة الحالات وتقديمها للجمهور، مع حفظ خصوصية أصحابها عند الصياغة، وإبراز جوانب العجز الذي يستدعي الغوث والنجدة».