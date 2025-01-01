تفاهم بين «معاً» و«هب 71» لدعم «التكنولوجيا الاجتماعية»

وقّعت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» مذكرة تفاهم مع «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف دعم منظومة ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الاجتماعية، وتحقيق تأثير اجتماعي دائم في الإمارة.

وتوفر هيئة «معاً» بموجب هذه المذكرة الدعم التنظيمي والموارد والإرشاد والفرص للشركات الاجتماعية الناشئة المسجلة في «هب 71».

كما تدعم الشركات الاجتماعية من خلال تقديم حوافز مثل «شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي»، وهي الاعتماد الحكومي الأول من نوعه للشركات ذات الهدف الاجتماعي في دولة الإمارات والتي تعمل على معالجة التحديات في المجتمع.

وتكرّم هذه الشهادة مساهمات الشركات الناشئة في تطوير حلول مستدامة للأولويات الاجتماعية وتعزيز رفاهية المجتمع.

كما تتيح هذه الشراكة للشركات الاجتماعية الناشئة المشاركة في برنامج بناء الشركات من «هب 71»، الذي يوفر الدعم للشركات الناشئة التي تسعى إلى تعزيز حضورها في أبوظبي والتوسع عالمياً، بدءاً من مرحلة ما قبل التمويل الأولي ووصولاً إلى جولة التمويل.