مواقف

لاحظ سكان بمنطقة «الراشدية 3» في عجمان تحويل مواقف السيارات في شارع الخدمات بالطريق المؤدي من شارع الزاهر إلى جهة الكورنيش، من مجانية إلى مدفوعة القيمة، وطالبوا الجهات المعنية بوضع لوحات إرشادية توضح المواقف التي تحولت إلى مدفوعة حتى لا يتعرضوا للمخالفات.

ألعاب

رصد زوار للمنطقة الواقعة بالقرب من مدرسة الحكمة في عجمان، ممارسة أطفال ألعاباً وأنشطة ككرة القدم بالقرب من شارع فرعي، ما يعرضهم لخطر الدهس، إذ وقعت حوادث مرورية أثناء انشغالهم باللعب من دون الانتباه إلى حركة السير في الطريق.

مكالمات

أفاد قرّاء بتلقي مكالمات هاتفية بشكل متكرر من جهات مجهولة، تدعي أنها تعمل في مجال وساطة الأسهم المالية، وتعرض عليهم الدخول في هذا المجال، وأشاروا إلى أنهم لا يستبعدون تعرضهم للنصب، فضلاً على أن تلك الاتصالات تكون في أوقات غير مناسبة.

إنارة

شكا مستخدمون لطريق الإمارات (من دبي إلى الشارقة والذيد) ضعف أعمدة الإنارة على جانبي الطريق في بعض الأماكن، ولفتوا إلى زيادة المشكلة في الأوقات الليلية، ما يربك السائقين، وناشدوا الجهات المعنية بتحديث إنارة الطريق لتسهيل حركة السير والقيادة.

توعية

أشاد قرّاء بتقديم رجال الشرطة في عجمان نصائح وإرشادات وتوعية مرورية للمشاة، لتجنب عبور الطرق من غير الأماكن المخصصة للعبور، تفادياً لوقوع حوادث مرورية، وحافظاً على سلامتهم.