صلاحية

طالب مستهلكون المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في إلزام محال السوبرماركت، والمنافذ التجارية الكبرى، بوضع لافتات أو تدوين تحذيرات، توضح صلاحية المنتجات التي تطرحها بأسعار مخفضة في حال كانت صلاحيتها قريبة من الانتهاء، إذ إن هذا الأمر يضلل بعض المستهلكين، ويفاجأون بقرب انتهاء صلاحية هذه المنتجات.

سرعة

يعاني مرتادو الطريق الممتد من فلج المعلا باتجاه شارع الإمارات، قيادة بعض الشباب مركباتهم بسرعات جنونية، خصوصاً في أيام نهاية الأسبوع، وفي بعض الأحيان يحدث تسابق بينهم على هذا الطريق، ما يربك السائقين، خصوصاً كبار السن، في ظل وقوع الطريق بين العِزَب، وهو ما ينذر بوقوع حوادث مرورية بسبب الطيش والتهور، لذا يطالبون بالنظر في الأمر ووضع حد لهذه التصرفات.

بطاقات

شكا قراء انزعاجهم من انتشار كروت أو بطاقات مراكز التدليك بأماكن مختلفة في الدولة، خصوصاً مع ما تسببه من إحراج، بسبب ما تتضمنه من صور خادشة للحياء، وأوضحوا أن رؤية زوجاتهم وأطفالهم الصغار لتلك الصور عند وضعها على نوافذ السيارات وأمام أبواب الشقق، يزيد من صعوبة الأمر، وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بشن حملات تفتيشية يومية، وتحرير مخالفات مغلظة للمراكز التي لا تتقيد بالقوانين.

كلاب

لاحظ سكان في مدينة «خليفة أ» في أبوظبي انتشار كلاب ضالة بالمنطقة تسير في مجموعات، خصوصاً في الليل، رغم اختفائها منذ فترة، ما يهدد بمهاجمة الصغار والكبار في أي وقت، وناشدوا المسؤولين في الجهات المعنية سرعة التصرف حفاظاً على حياتهم.