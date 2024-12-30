«الإمارات لرعاية وبرّ الوالدين» تنظم معرض «عطاء السنين» يناير المقبل

تنظم جمعية الإمارات لرعاية وبرّ الوالدين - فرع دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، معرض «عطاء السنين» بمجلس الخوانيج من 13 إلى 15 يناير المقبل، لدعم الأسر المنتجة من كبار المواطنين، وأطلقت الجمعية مبادرات وأنشطة إنسانية وخيرية ومجتمعية في 2024 لردّ الجميل وإسعاد كبارنا، وقالت عضو مجلس إدارة ورئيس الهيئة الإدارية للجمعية نسرين علي بن درويش، إن المبادرات تستهدف الاهتمام بكبار المواطنين نظراً إلى ما قدموه لنا من تربية جيل من الأبناء والأحفاد، مع التأكيد على الاستدامة في العمل الخيري والرعوي لكبار السن.