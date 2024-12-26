طرق

قامت بلدية مدينة العين، أخيراً، بإجراء صيانة وتحديث للمواقف العامة ومسار المشاة والدرّاجات الهوائية والجلسات على طرفي شارع الشيخ خليفة بن زايد، فضلاً عن الإنارة الجانبية، ما أعطى بُعداً جمالياً للمدينة ومنظراً حضارياً، واقترح قرّاء على المسؤولين في البلدية تحديث كل الطرق بمركز المدينة.

جِمال

طالب مرتادو شارع الشهداء، الممتد من منطقة «أذن» إلى شارع الإمارات، في رأس الخيمة، المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في وجود جِمال سائبة على الطريق ودخولها إلى نهر الطريق أحياناً، ما يربك السائقين وينذر بوقوع حوادث مرورية، وطالبوا بزيادة وعي ملّاك المواشي لعدم تركها ترعى بالقرب من الطرقات.

مشاة

اشتكى مرتادون لشارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في الشارقة، وتحديداً بالقرب من أكاديمية الشارقة للعلوم والتكنولوجيا، معاناتهم عبور أشخاص الطريق بشكل عشوائي، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، علماً بأن هذا الشارع من الطرق السريعة، وقد يسبب العبور العشوائي حوادث مرورية لا تحمد عقباها، ووصلت مناشدات للمسؤولين بالجهات المعنية للنظر في هذا الأمر.

قطط

اشتكى مرتادو حديقة «الطوية» بالعين انتشار القطط بشكل مزعج، فضلاً عن أن أغلب الزوّار يقدمون لها الطعام، ما يساعد على تزايد أعدادها بمرور الوقت، ووصلت مناشدات من زوار الحديقة بوضع حد لهذا الأمر الذي يسبب إزعاجاً لهم.