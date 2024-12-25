كلاب

أفاد سكان في خورفكان بأنهم يشاهدون بين فترة وأخرى كلاباً سائبة تتجول بين المساكن وطرقات الأحياء السكنية، لدرجة تزعج الأهالي، خصوصاً مع تزايد أعداد الكلاب، ما أصبح يشكل خوفاً على الأطفال، لذا يناشد السكان المسؤولين في بلدية خورفكان سرعة إنهاء المشكلة.

سكوتر

يعاني سائقون يومياً على جسر القناة المائية، الممتد من الصفا باتجاه «بوكس بارك» في دبي، قيادة أشخاص دراجات كهربائية عكس سير المركبات، ما يشكل ربكة كبيرة للسائقين، وخطورة على حياتهم، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر، وتخصيص أماكن محددة لهم، بعيداً عن مسار المركبات.

فعاليات

اقترح مرتادو منطقة البداير في الشارقة تكثيف الفعاليات الشتوية في المنطقة، خصوصاً للعائلات، لما تحتوي عليه المنطقة من مقومات سياحية، خصوصاً في فصل الشتاء. وأشاروا إلى أن المنطقة تضم الخدمات الأساسية لتنظيم أي فعالية شتوية.

بعوض

رصد البعض انتشار البعوض بشكل كبير أخيراً، ومع دخول فصل الشتاء، خصوصاً في المناطق السكنية، وطالبوا الجهات المعنية بتكثيف حملات القضاء على البعوض، ورش المزروعات والأماكن التي تتكاثر فيها تلك الحشرة.

كتابة

طالب سكان الجهات المعنية بشن حملات تثقيفية لمواجهة «الكتابة على الجدران» التي يقوم بها مراهقون، سواء بالكتابة على حوائط البنايات أو على صناديق نفايات، ما يشوه المظهر العام.