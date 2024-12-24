70.5 ألف درهم تنقذ حياة «عمر» من «الشفة الأرنبية»

يعاني الطفل (عمر - خمسة أشهر) وجود تشوهات خلقية في الأنف والشفة منذ ولادته، نتيجة لعدم إغلاق تراكيب الوجه وعدم اكتمال نموها، ما أدى إلى عدم قدرته على تناول الحليب، أو التنفس بشكل طبيعي، ما يهدد حياته.

ويحتاج (عمر) إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لتصحيح العيب الخلقي، تبلغ كلفتها - في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية - 70 ألفاً و558 درهماً، إلا أن أسرته لا تستطيع توفير هذا المبلغ.

وناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في سداد كلفة العلاج في أسرع وقت ممكن، لأن حالة الطفل تتدهور يوماً بعد يوم.

وأكدت تقارير طبية صادرة من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «(عمر) يعاني وجود تشوهات خلقية في الأنف والشفة العلوية منذ ولادته، ما أدى إلى صعوبة التنفس، وعدم القدرة على تناول الحليب».

وتابعت التقارير أن «الطفل يحتاج إلى إجراء عملية جراحية لتصحيح العيب الخلقي، تبلغ كلفتها 70 ألفاً و558 درهماً»، ويؤكد (أبوعمر) أن مراحل حمل زوجته كانت طبيعية، وأنها لم تتعرض لأي نوع من المشكلات الصحية.

وقال: «ولد طفلي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ولادة طبيعية، لكننا لاحظنا أن لديه تشوهاً في الفم والأنف، وأخبرنا الطبيب أنه يمكن علاج هذا العيب الخلقي بإجراء عملية لتصحيحه، وإرجاع الشفة إلى شكلها الطبيعي».

وأضاف الأب أن «الطبيب طلب إجراء فحوص وأشعة لـ(عمر) للتأكد من درجة التشوه، فأجرينا له الفحوص المطلوبة وأظهرت النتيجة أنه يعاني (الشفة الأرنبية)، ونصحني الطبيب بإجراء عملية التصحيح في أسرع وقت ممكن»، وأكمل الأب: «أنا عاجز عن سداد ولو جزءاً بسيطاً من الكلفة لسوء وضعي المالي، وحالياً يبلغ ابني (عمر) خمسة أشهر، إلا أنني لم أستطع إجراء العملية له حتى اليوم».

وأضاف الأب: «تتكوّن أسرتي من ستة أفراد، أنا المعيل الوحيد لهم، وليس لدينا أي مصدر للدخل، سوى عملي إماماً في أحد المساجد بأبوظبي، وأتقاضى 8271 درهماً راتباً شهرياً، أرسل قسطاً منه لأمي وأختي في السودان».

وأعرب الأب عن أمله أن يمدّ فاعل خير يد المساعدة له لسداد كلفة علاج طفله لإنقاذ حياته.

الشفة الأرنبية

أحد الاختلالات الأكثر شيوعاً بين الأطفال، ويكون عبارة عن شق في الشفة العليا، يحدث نتيجة عدم غلق تراكيب الوجه على بعضها بشكل تام خلال مراحل تطورها.

وقد تحدث الشفة الأرنبية نتيجة اختلال جيني، ما يعني أنها خلل جيني يمكن علاجه عن طريق مجموعة من الجراحات.