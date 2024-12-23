ثناء

أشاد قرّاء لـ«الإمارات اليوم» بالجهات المعنية التي كثّفت الفعاليات الشتوية المنتشرة على مستوى الدولة، منوهين بجاذبية الفعاليات وقدرتها على استقطاب السياح من داخل الدولة وخارجها.

حيوانات

أكد مرتادون لطريق «الجير-الرمس» في رأس الخيمة وجود حيوانات سائبة ترعى على أكتاف الطريق، لافتين إلى أنها تربك السائقين وتشكّل خطراً على حياتهم، نتيجة تزايد احتمالية وقوع حوادث مرورية، كما أكدوا أن ظاهرة الحيوانات السائبة تشكل معضلة أمام جهود التطوير والتجميل، بسبب عبثها بالمزروعات، وقالوا إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في مصادرة الحيوانات السائبة فإنها تظهر بين فترة وأخرى، وناشدوا المسؤولين في الجهات المعنية وضع حد لهذه المشكلة.

سيارات

شكا سكان من وجود سيارات مهمَلة في مواقف عامة وبين بنايات سكنية، تستحوذ على حيز من المواقف، وقالوا إن السيارات مهمَلة منذ فترات طويلة، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

سرعة

شكا سائقون في مزيد وأم غافة بالعين تسابق شبان بمركباتهم على طرقات رئيسة في ساعات متأخرة من الليل، خصوصاً في نهاية الأسبوع، وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الطرق.

أجرة

شكا ركاب من تكرار تعطل أجهزة تحصيل الأجرة في مركبات تاكسي، وطالبوا بالعمل على التأكد من صلاحيتها للاستخدام.