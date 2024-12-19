«حمدان بن راشد الطبية» تعزز الفكر الابتكاري لـ 50 طالباً وطالبة

أشاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، حميد محمد القطامي، بالمشاركة الفاعلة للطلبة في ملتقى مهارات الغد، الذي نظمته المؤسسة من 15 ديسمبر الجاري ويختتم اليوم بمقر المؤسسة بدبي، حيث تفقّد العديد من الأنشطة التي يتلقى فيها الطلبة مختلف المعارف والمهارات، وأبدى إعجابه بمستوى المشاركة من مختلف إمارات الدولة الذي تجاوز 50 طالباً وطالبة، ما يعكس وعي وحرص أولياء الأمور والإدارات المدرسية على إثراء العملية التعليمية، وتعزيز الفكر الابتكاري لدى أبنائنا الطلبة، وقال إن الملتقى يرتقي ليكون منصة شاملة لتعزيز الابتكار والموهبة، حيث يشرف على فعالياته نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين في مجالات الابتكار والتعليم والإرشاد النفسي، والبرامج التعليمية التي تواكب أحدث التطورات التقنية والعلمية، بجانب توفير تدريب عملي وتفاعلي، يعزز من تجربة المشاركين، ويدعم تنمية مهاراتهم الإبداعية والتطبيقية، بما يؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.

وقالت مديرة مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، الدكتورة مريم الغاوي: «نستهدف تمكين الطلبة الموهوبين، وتعزيز قدراتهم الإبداعية، بما يتماشى مع احتياجات العصر».