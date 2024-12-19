فعاليات

وصلت شكاوى من غلاء أسعار المشروبات والمأكولات في الفعاليات الشتوية، التي تنطلق خلال الفترة الحالية في معظم أنحاء الدولة، مقارنة بغيرها في الأماكن العامة الأخرى، وهناك مطالبات للجهات القائمة على تلك الفعاليات باتخاذ اللازم.

مراهقون

انتشرت قيادة الدرّاجات النارية ذات الدفع الرباعي بين المراهقين في المناطق الخارجية بأم القيوين، من دون التقيد بشروط السلامة العامة والقيادة الآمنة، خصوصاً في البر ومع دخول فصل الشتاء، ويجوب بعض المراهقين الطرقات والكثبان الرملية بتهور ورعونة، ما يتسبب في وقوع حوادث، لذا يجب على الأهالي توعية أبنائهم الصغار حول شروط السلامة العامة، ومنعهم من القيادة قبل بلوغ السن القانونية، لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

عربات

اشتكى متسوقون في الشارقة ترك البعض عربات التسوق خارج المولات بعد نقل المشتريات إلى سياراتهم، ما يربك حركتهم وينذر بحوادث لو تحركت العربات بفعل الرياح أو غيرها، وطالبوا القائمين على مراكز التسوق بتخصيص عمال لإعادة العربات إلى الأماكن المخصصة.

متسولون

أكد متسوقون في جمعية عجمان التعاونية معاناتهم من انتشار متسولين خلال الفترة المسائية، يدّعون قدومهم للسياحة وحاجتهم إلى نقود لتعبئة البترول بعد نفاد أموالهم، وأوضح المتسوقون أن هؤلاء أصبحوا منتشرين في أماكن عدة لاستعطاف المارة، وناشدوا الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي هذه التصرفات.