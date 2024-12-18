تهور

طالب قرّاء بوضع ضوابط لمنع سائقي الدرّاجات الكهربائية والهوائية من السير على أطراف الطرقات بالمناطق الصناعية في الشارقة، وأشاروا إلى أن الأمر يربك سائقي المركبات، فضلاً عن تهور البعض وسيرهم في نهر الطريق، ما يشكّل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين ويؤدي إلى وقوع حوادث.

حيوانات

انتشرت، أخيراً، مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تربية حيوانات مفترسة بمختلف أنواعها، وتم تناقل الفكرة بين الشباب، وهي هواية خطرة تهدد السكان في حال هروب تلك الحيوانات من مربيها، ما يشكّل خطراً كبيراً في حال دخولها المنازل، ومهاجمة الكبار والأطفال، ورغم وجود قوانين صارمة تمنع ذلك، فإن ما نراه على أرض الواقع يؤكد انتشار تلك الهواية بشكل كبير، ويناشد كثيرون الجهات المعنية النظر في الأمر، وزيادة التوعية بخطر تلك الهواية.

ملصقات

انتقد قرّاء ظاهرة وضع الملصقات الإعلانية على واجهات المحال التجارية والبنايات السكنية على الطرقات في الفترة الأخيرة، خصوصاً في المناطق الحيوية، ما يشوه المظهر الحضاري، وطالبوا الجهات المعنية بحملات توعوية بجميع اللغات وإزالة تلك المخالفات، للمحافظة على المظهر العام.

مشاة

اشتكى قائدو سيارات عبور بعض المشاة من أماكن غير مخصصة لهم على الطرق، ما ينذر بوقوع حوادث دهس، وطالبوا الجهات بتشديد الرقابة وضبطهم حرصاً على حياة الجميع، خصوصاً أن هناك غرامات وعقوبات تُجرم هذا الفعل.