«إسلامية دبي» تطلق «غراس الشتاء» بحضور رائدَي فضاء إماراتيين

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي فعاليات برنامج «غراس الشتاء»، بحضور مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، ورائدَي الفضاء الإماراتيين، محمد الملا ونورة المطروشي، في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، واستعرض رائدا الفضاء تجاربهما الملهمة بمجال استكشاف الفضاء، مشددَين على أهمية الطموح والسعي لتحقيق الإنجازات العلمية والمعرفية، ما ترك أثراً عميقاً في الحضور خصوصاً الفتيات المشاركات.

وأكد أحمد درويش المهيري أن «غراس الشتاء» يعكس التزام الدائرة بتحقيق أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33»، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، ودعم الهوية الوطنية، وأشار إلى أن «غراس الشتاء» يمثل منصة تعليمية وتربوية تجمع بين تعزيز القيم الإسلامية، وغرس الموروث الإماراتي الذي يشمل العادات والقيم التي بُنيت عليها الدولة.

ويهدف البرنامج المخصص للفتيات من عمر سبعة إلى 15 عاماً، إلى تعزيز القيم الإسلامية والإنسانية، وتنمية الأخلاق والهوية الوطنية، بالتزامن مع إجازة الطالبات الشتوية، وتتضمن فعاليات البرنامج ورش عمل تفاعلية تجمع بين المتعة والفائدة، وتركز على موضوعات الابتكار والاستدامة والقيادة.