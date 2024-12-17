دورية

أثنى مستخدمون للطريق الدائري الذي يربط بين إمارتَي الشارقة وعجمان على جهود دوريات الشرطة لضبط السائقين المخالفين ممن يتجاوزون من كتف الطريق، ويتسببون في تعطيل حركة السير، خصوصاً في أوقات الذروة، وأكدوا أن وجود كاميرات المراقبة في الشارع عند المدخل المؤدي إلى عجمان حدَّ من المخالفات، إلا أن هناك سائقين لايزالون يكررون هذا السلوك.

إبل

طالب قراء المسؤولين في بلديات الدولة بوضع ضوابط لمُلاك الإبل التي ترعى بين الشعبيات السكنية، وتقتات على المزروعات الموجودة أمام المساكن، خصوصاً في المناطق القريبة من العِزَب، وأكدوا أن الإبل تعبث بحاويات القمامة وتتسبب في تطاير أكياس البلاستيك، ما ينجم عنه انتشار روائح غير مستحبة.

عرقلة

قال سائقون إنهم يعانون تكرار قيام آخرين بإيقاف مركباتهم بطريقة عشوائية أمام المحال التجارية، خصوصاً في الطرق المكونة من مسار واحد، لافتين إلى أن الوقوف الجانبي الذي يشغل حيزاً من الطريق يتسبب في عرقلة حركة السير، وقالوا إن هذا السلوك غير الحضاري يثير استياءهم، معربين عن أملهم في تغليظ عقوبة السائقين الذين لا يتقيدون بالأنظمة المرورية.

أشجار

شكا سائقون وجود أشجار كثيفة في الجزر القريبة من بعض الدوّارات في مناطق مختلفة من الدولة، فضلاً عن وجودها عند مخارج بعض الطرق الفرعية المتصلة بشوارع رئيسة، وقالوا إنها تحجب رؤية الطريق عنهم، داعين البلديات إلى معالجة هذه المشكلة حتى لا يتعرضوا لحوادث مرورية في حال كانت المركبات القادمة من الجانب الآخر مسرعة.